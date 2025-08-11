Абактагы активист Карасартованын соту 15-августка калды
Газада израил армиясынын соккусунан "Ал-Жазира" телеканалынын беш журналисти набыт болду. Телеканал журналисттерди "бутага алып өлтүрүү - сөз эркиндигине атайылап жасалган чабуул" деп билдирди. Абакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча сот жараяны шектүүлөрдүн бири келбей калгандыктан 15-августка жылды. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. АКШдан депортацияланган 25 жаран Кыргызстанга жеткирилди.
