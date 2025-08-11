“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?
Өткөн аптада Бишкектеги Көк-Жар жаңы конушуна жакын жерде мыйзамсыз турак-жай жана башка имараттарды мэрия буздура баштады. Калаа бийлиги бул имараттар мыйзамсыз курулганын билдирип, борбордогу башка дагы уруксатсыз салынган имараттар тартипке келтирилерин эскертти. Бирок Көк-Жардагы 172-контурда үй-жай салган жарандар мэриянын бул аракетине нааразы болуп, президентке чейин кайрылууда. Кыргызстанда соңку учурда эң көп айтылган "снос" өнөктүгүнүн Бишкектеги жүрүшү, Көк-Жардагы 172-контурдун тагдыры тууралуу “Эксперттер талдайт” берүүсүндө талкуулайбыз.
Чыгарылыштар
-
Июль 03, 2025
Жапаровдун Москва сапарынын мигранттарга жарыгы тийеби?
-
Июнь 25, 2025
Депутаттар демилгени колдон чыгардыбы?
-
Апрель 12, 2025
“Снос”: Мыйзам талабы жана менчик укугу
-
Март 13, 2025
Чек аранын чечилгени чөлкөмгө кандай таасир этет?
-
Февраль 27, 2025
Шайлоо мыйзамы: Партиялардын доору бүттүбү?
-
Февраль 05, 2025
Жапаровдун Бээжин сапары, Мишустиндин талаштуу билдирүүсү
Шерине