Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Август, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:40

Эксперттер талдайт

“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?

“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?
Embed
“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?

No media source currently available

0:00 1:04:11 0:00
Түз линк

Өткөн аптада Бишкектеги Көк-Жар жаңы конушуна жакын жерде мыйзамсыз турак-жай жана башка имараттарды мэрия буздура баштады. Калаа бийлиги бул имараттар мыйзамсыз курулганын билдирип, борбордогу башка дагы уруксатсыз салынган имараттар тартипке келтирилерин эскертти. Бирок Көк-Жардагы 172-контурда үй-жай салган жарандар мэриянын бул аракетине нааразы болуп, президентке чейин кайрылууда. Кыргызстанда соңку учурда эң көп айтылган "снос" өнөктүгүнүн Бишкектеги жүрүшү, Көк-Жардагы 172-контурдун тагдыры тууралуу “Эксперттер талдайт” берүүсүндө талкуулайбыз.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG