“Кыргызфильмдин” директору кызматтан кетүү боюнча арыз жазды

Төлөмүш Океев атындагы “Кыргызфильм” улуттук киностудиясынын директору Акжолтой Бекболотов жана башкы редактор Назым Мендебаиров кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу “Азаттыкка” Акжолтой Бекболотов билдирип, бирок кызматтан алынганы тууралуу буйрук менен тааныша электигин айтты.
Акжолтой Бекболотов “Кыргызфильм” киностудиясына 2024-жылы сентябрь айында жетекчи болуп дайындалган. Ал бул кызматты 2020-жылы да аркалаган.
Июль айынын башында режиссер Бакыт Мукул Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйү каралбай калганын, “Кыргызфильмдин” жетекчилери жакшы иштебей жатканын айтып, видео жарыялаган.
“Кыргызфильм” студиясына 2002-жылы Төлөмүш Океевдин ысмы ыйгарылып. 2004-жылы улуттук деген статус берилген. “Кыргызфильмдин” катышуусунда толук метраждуу, кыска метраждуу, даректүү фильмдер тартылып келет. (BTo)
