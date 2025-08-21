Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап, күзүндө эрте парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөз күчөдү Британия Бишкектеги “Капитал банкка” жана анын жетекчисине санкция салды. Лондон Орусия бул банкты аскердик максатта колдонгон деп билдирди. Президент Жапаров Лондондун санкциясын "негизсиз" деп сындады. Украинадагы урушту токтотуу үчүн Путин менен Зеленский жолугушары мүмкүн деп турганда Москва кандуу чабуулдарын улантууда. Орус армиясы өткөн түнү Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду.
