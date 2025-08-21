Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:41

Бүгүн Азаттыкта

Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу

Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
Embed
Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу

No media source currently available

0:00 0:11:50 0:00
Түз линк

Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап, күзүндө эрте парламенттик шайлоо өтөрү жөнүндө сөз күчөдү Британия Бишкектеги “Капитал банкка” жана анын жетекчисине санкция салды. Лондон Орусия бул банкты аскердик максатта колдонгон деп билдирди. Президент Жапаров Лондондун санкциясын "негизсиз" деп сындады. Украинадагы урушту токтотуу үчүн Путин менен Зеленский жолугушары мүмкүн деп турганда Москва кандуу чабуулдарын улантууда. Орус армиясы өткөн түнү Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG