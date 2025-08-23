Кремлди жактаган саясат талдоочу Сергей Марков "чет элдик агенттер" тизмесине кирди

Орусиянын Юстиция министрлиги “чет элдик агенттердин” тизмесин толуктады. Бул жолу ага Кремлдин саясат таануучусу Сергей Марков да кошулду. Ал өзү тизмеге түшүнбөй турганын айтты:
"Бул жалаа.Биринчиден, мен чет элдик агент эмесмин. Экинчиден, менин эч кандай байланышым жок. Ооба, кээде алар балким ката кетириши мүмкүн. Мен бул боюнча эч нерсе билбейм", - деди Марков.
Кремлчил саясат таануучу Сергей Марков Орусиянын мамлекеттик каналдары менен радиолорундагы коомдук-саясий ток-шоулорго катышып турчу. Июлда ал Азербайжанда өткөн Шуша глобалдык медиа форумуна катышып, азери президенти Илхам Алиев тууралуу жакшы пикир айткандан кийин орусиялык өкмөтчүл блоггерлерден сынына кабылган.
Аталган тизмеге Марковдон тышкары музыкант Дмитрий Нюберг, дин кызматкери Андрей Кордочкин, Бурятиянын көз карандысыздыгын жактаган активист Раджана Дугарова, "Тамиздат" долбоору, AлифTV да кошулду.
Орусияда “чет элдик агенттер” мыйзамы 2012-жылы пайда болгон.
Сергей Марков Орусия Украинага басып кирген 2022-жылга чейин "Свобода" радиосунун эфирлерине катышып келген.
Шерине