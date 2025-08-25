Жеңиш чокусунда калган альпинисттин тагдыры белгисиз
Жеңиш чокусунда калган орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу операциясына эл аралык альпинизмдин өкүлдөрү кошулганы белгилүү болду. Ысык-Көлдүн Тоң районунда катуу жаандан кийинки сел бир нече үйдүн короосун каптады. Москва акыркы суткада Украинадагы курал-жарак кампасын жана башка объекттерди аткылаганын билдирсе, Киев Орусиянын мунай ишканасына жана Балтика деңизиндеги эң ири портуна сокку урганын кабарлады.
