ЧУКУЛ КАБАР!
25-Август, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:00

Жеңиш чокусунда калган альпинисттин тагдыры белгисиз

Жеңиш чокусунда калган орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу операциясына эл аралык альпинизмдин өкүлдөрү кошулганы белгилүү болду. Ысык-Көлдүн Тоң районунда катуу жаандан кийинки сел бир нече үйдүн короосун каптады. Москва акыркы суткада Украинадагы курал-жарак кампасын жана башка объекттерди аткылаганын билдирсе, Киев Орусиянын мунай ишканасына жана Балтика деңизиндеги эң ири портуна сокку урганын кабарлады.

