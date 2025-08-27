Украина 18 жаштан 22 жашка чейинки жигиттерге өлкөдөн чыгууга уруксат берди

Украинанын бийлиги 26-августта мамлекеттик чек арадан өтүү тартибин жаңылады. Премьер-министр Юлия Свириденко билдиргендей, эми 18 жаштан 22 жашка чейин жигиттер согуштук абал мезгилинде чек аралардан тоскоолдуксуз өтсө болот.
"Бул чечим ар кандай себептер менен өлкө сыртында калган жарандарга да тиешелүү. Биз украиналыктар Украина менен байланышта болушу керек деп эсептейбиз", — деп жазды ал Телеграм-каналына.
Орусия Украинага басып кирген 2022-жылдын февралынан кийин Украинада 18 жаштан 60 жашка чейинки эркектердин чет жакка чыгышына тыюу салынган.
Көп балалууларга, ыктыярчыларга, тажрыйба алмашкан студенттерге, дарыланууга бараткандарга жана башка жүйөлүү себептери барларга гана сыртка чыгууга уруксат берилген.
Мындай чечим мобилизацияны жана жарандардын мамлекетти коргоо боюнча конституциялык милдетин аткаруусун камсыздоо максатында кабыл алынган.
