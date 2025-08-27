Жеңиш чокусунда калган альпинисттерди издөө-куткаруу токтоду
Жениш чокусунда калган орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны куткаруу жана эки ирандык альпинист Марьям Пилехвари менен Хасан Сейфоллахты издөө иши кийинки жылга чейин токтотулду. Бүгүн Атайын кызмат учкучсуз аппарат учуруп, Наговицинанын тирүү экенинен эч бир белги аныкталбаганын билдирди. Орусия Украинанын үч облусуна абадан сокку урду, Днепропетровскиде кармаштар уланууда. Трамп эгерде Путин Украинада тынчтык орнотууга көнбөсө Орусияга катаал санкциялар киргизилерин кайталады. Кыргызстан “Кумтөр” кенин толук өзүнө алып, иштете баштаганынан үч жылдан ашты. Кен мамлекетке өткөндөн бери эмне өзгөрдү жана ал кыргыз экономикасына дагы канча убакыт тирек болот?
Чыгарылыштар
-
Август 26, 2025
Орусия "Амина" тиркемеси менен мигранттарды аңдыйбы?
-
Август 25, 2025
Жеңиш чокусунда калган альпинисттин тагдыры белгисиз
-
Август 21, 2025
Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
-
Август 20, 2025
Газа: Израилдин коргоо министри оккупациялоо планын жактырды
-
Август 19, 2025
Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт
-
