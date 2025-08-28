Чүйдөгү карылар үйүндөгүлөр катаал шартта жашап жатканын айтып, арызданышты

Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Чүйдүн Төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жаткан айрым адамдар кара жумуш кылууга мажбур болгонун айтып арызданганын билдирди.
Улуттук борбордун маалыматына ылайык, “кызматкерлер орой мамиле кылып жатат жана жашоо шарт талапка жооп бербейт” деген билдирүүлөрдү текшерүү үчүн 25-августта сөз болуп жаткан жерге барышкан.
Анда Төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жашап жаткандар администрация катуу режим киргизип, мекеменин аймагынан чыгууга чектөө коюлганын, коркутуп-үркүтүп, айрымдарын кара жумушка иштеткенин айтып беришкен.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор буга байланыштуу жамааттык эки арыз түшкөнүн, бардык чогултулган материалдар Ысык-Ата районунун прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин кошумчалады.
Мекеме өзү окуя тууралуу комментарий бере элек. (BTo)
