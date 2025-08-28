Линктер

28-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:27

300 миллион сомдун изи. Прокуратура Маданият министрлигин текшерет

Орусия ракета жана дрон менен украин шаарларына чабуул койду. Соккудан кеминде 15 киши набыт болуп, 50гө чукул адам жараат алганы кабарланды. Бишкектин четиндеги “Красный строитель” конушунун тургундары бүгүн митингге чыгышты. Алар бийликтен мурдагы Кыш зоводунун айланасындагы жер талаш маселесин тыкыр иликтөөнү суранып жатышат. Башкы прокуратура Маданият министрлиги мамлекетке 27 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп, коррупция боюнча кылмыш ишин козгоду. Министрлик каржылык мыйзам бузууну ырастады.

