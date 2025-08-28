300 миллион сомдун изи. Прокуратура Маданият министрлигин текшерет
Орусия ракета жана дрон менен украин шаарларына чабуул койду. Соккудан кеминде 15 киши набыт болуп, 50гө чукул адам жараат алганы кабарланды. Бишкектин четиндеги “Красный строитель” конушунун тургундары бүгүн митингге чыгышты. Алар бийликтен мурдагы Кыш зоводунун айланасындагы жер талаш маселесин тыкыр иликтөөнү суранып жатышат. Башкы прокуратура Маданият министрлиги мамлекетке 27 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп, коррупция боюнча кылмыш ишин козгоду. Министрлик каржылык мыйзам бузууну ырастады.
Чыгарылыштар
-
Август 27, 2025
Жеңиш чокусунда калган альпинисттерди издөө-куткаруу токтоду
-
Август 26, 2025
Орусия "Амина" тиркемеси менен мигранттарды аңдыйбы?
-
Август 25, 2025
Жеңиш чокусунда калган альпинисттин тагдыры белгисиз
-
Август 21, 2025
Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
-
Август 20, 2025
Газа: Израилдин коргоо министри оккупациялоо планын жактырды
-
Август 19, 2025
Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт
