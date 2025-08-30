Президент Жапаров иш сапары менен Кытайга барат

Президент Жапаров 31-августта иш сапары менен Кытайга барат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Жапаров ал жакта 3-сентябрга чейин болот.
Сапардын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат.
Тяньцзин саммитинин жыйынтыгында уюмга төрагалык Кыргызстанга өтөт.
Жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин Тяньцзин декларациясына кол коюлат.
Ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин саясий, экономикалык, энергетикалык жана башка тармактардагы өз ара аракеттенүүсүн бекемдөөгө багытталган макулдашууларга жана документтерге кол коюу пландаштырылууда.
Сапардын жүрүшүндө Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугат. (KS)
