Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
31-Август, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 02:18
Жаңылыктар

Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы Жалал-Абадда белгиленди

Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жаңы административдик имараты
Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жаңы административдик имараты

Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү быйыл расмий 30-августта Жалал-Абад облусунда белгиленди.

Эгемендик күнүн майрамдоонун алкагында президент Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад облустарында мектептердин ачылышына катышып, Мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычын ээлерине тапшырды. Андан тышкары Ош облусундагы Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолунун ачылышы болду.

Ошондой эле 30-август күнү президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жаңы административдик имаратынын ачылышы болду.

Эгемендикти утурлай Жалал-Абад облусунда 40 социалдык объект ишке берилип, он өндүрүштүк мекеменин иши башталганы расмий айтылды.

Жалал-Абад шаарында негизги майрамдык иш-чаралар 30-августта өттү. Жер-жерлерде оюн-зоок, иш-чаралар 31-августта болот.

Быйыл Кыргызстан көз карандысыздыктын 34 жылдыгын белгилеп жатат. (KS)

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG