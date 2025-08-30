Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы Жалал-Абадда белгиленди

Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү быйыл расмий 30-августта Жалал-Абад облусунда белгиленди.
Эгемендик күнүн майрамдоонун алкагында президент Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад облустарында мектептердин ачылышына катышып, Мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычын ээлерине тапшырды. Андан тышкары Ош облусундагы Өзгөн-Мырзаке-Кара-Кулжа жолунун ачылышы болду.
Ошондой эле 30-август күнү президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жаңы административдик имаратынын ачылышы болду.
Эгемендикти утурлай Жалал-Абад облусунда 40 социалдык объект ишке берилип, он өндүрүштүк мекеменин иши башталганы расмий айтылды.
Жалал-Абад шаарында негизги майрамдык иш-чаралар 30-августта өттү. Жер-жерлерде оюн-зоок, иш-чаралар 31-августта болот.
Быйыл Кыргызстан көз карандысыздыктын 34 жылдыгын белгилеп жатат. (KS)
