Султан Раевдин “Жанжаза” романы Нью-Йоркто англис тилинде жарык көрдү

Бул тууралуу "Түрксой" уюмунун жетекчиси, Эл жазуучусу Султан Раев Фейсбуктагы баракчасына жарыялады.
Анын айтымында, романды англис тилине Шелли Фейрвезер–Вегага түп нускасына салыштырып которгон. Котормо төрт этаптан турган көз карандысыз адабий эксперттердин, адабиятчы, сынчылардын көз алдынан өтүп, алар романды басып чыгарууга чечим кабыл алынган.
Роман англисче “Castigation“ деген аталышта жарыкка чыкты. Китеп таанытымы Нью-Йоркто өтөт.
“Жазуучуга китеп, жаңы чыгарма баарынан бийик турат. Китеби чыккан күн өзгөчө. Бу жолу “Жанжаза” романым улуу адабият залкарлары Уолт Уитмен, Уильям Карлос Уильямс, Дилан Томас, Франк О'Хара, Эдгар По жашаган, американын адабий борбору - Нью-Йоркто жарык көрдү. Бул романым жөнүндө өз пикирлерин жазган америкалык белгилүү адабиятчылардын, илимпоздордун кыска топтому да бар, ал кыска ойлор китебимдин мукабасынын артында берилген”, - деген Раев.
Жакында эле жазуучунун испан тилине которулган «Топон» романы Рим шаарындагы "Sandro" басмасынан чыккан эле. Чыгарманы италиялык белгилүү котормочу Федерико Пастеро которгон.
Жазуучу, драматург, коомдук ишмер Султан Раев 1958-жылы Кара-Суу районунун Жоош айылында туулган. “Чаң жол” аттуу аңгемелер, “Күн кармаган бала” аталышындагы аңгемелер жана повесттер жыйнактарынын, “Жанжаза”, “Топон” романдарынын жана бир катар башка да чыгармалардын автору. Калемгердин “Топон” романы буга чейин Швециядагы эл аралык адабий сынакта баш байгени утуп алган. "Канышанын көз жашы" аттуу драмасы 2016-жылы Лондондогу The Spacе театрында коюлган. Бир катар чыгармалары дүйнөнүн көп тилдерине которулган.
Султан Раев 2022-жылдын март айынан бери эл аралык ТҮРКСОЙ уюмун жетектеп келет. (KS)
Шерине