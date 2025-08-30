Запорожьедеги соккудан бир киши өлүп, 20дан ашууну жараат алды

Орус армиясы 30-августка караган түнү Украинанын Запорожье шаарына сокку уруп, андан бир киши каза тапты, 22си жараат алды. Жараат алгандардын арасында үч бала бар.
Украинанын чукул кырдаалдар кызматы эртең менен куткаруучулар беш кабаттуу эки үйдө, беш жер тамда, кафеде жана техникалык тейлөө станциясында чыккан өрттү өчүргөнүн кабарлады.
Маалыматка караганда, жараат алган сегиз киши ооруканага жаткырылды, алардын үчөө 9, 10 жаштагы балдар жана 16 жаштагы кыз.
Орусиянын Коргоо министрлиги ишембиге караган түнү Украина 87 дрон менен чабуул койгонун, анын баары кармалып, жок кылынганын билдирди. Маалыматта дрондордун көбү - 30у Кара деңиз акваториясында атып түшүрүлгөнү белгиленген.
Калганы Ростов жана Краснодар аймагын бутага алганы айтылды. Мекеменин күнүмдүк маалыматында дрондор түндө Орусиянын он аймагында жок кылынганы жазылган.
28-августта Орусия Киевди жапырт аткылап, андан каза болгондор акыркы маалыматтарга караганда 25 кишиге жетти. Арасында төрт бала бар.
