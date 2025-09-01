Еврокомиссия Украинага аскер жайгаштыруу боюнча так планы бар экенин билдирди

Европа мамлекеттери согуш аяктагандан кийин Украинага коопсуздук кепилдиги катары аскер жайгаштыруу боюнча так план иштеп жатат.
Бул тууралуу Financial Times басылмасына маегинде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен билдирип, шаркет АКШнын колдоосуна таянарын кошумчалады.
Анын айтымында, аскер жөнөтүү чечимин биримдиктеги ар бир өлкө өз алдынча кабыл алат, бирок болочоктогу ыктымал миссиянын кандай болору белгилүү болуп калды.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Украинага аскер жөнөтүлбөй турганын, бирок Европага зарыл болгон учурда жардам берерин билдирген.
Фон дер Ляйен коопсуздук кепилдиги боюнча талкуулар жакшы жүрүп, ага Америка да катышып жатканын айтты. Бирок толук аалымат берген жок.
Трамптан Украинага бир катар Европа мамлекеттеринен аскер жайгаштыруу ыктымалдыгы боюнча колдоо алганын, 4-сентябрда Парижде Улуу Британия, Франция, Германия, ЕБ жана НАТО жетекчилери коопсуздук кепилдигин талкуулоо үчүн чогуларын белгиледи.
Урсула фон дер Ляйен украин армиясын каржылоо маанилүү экенине да токтолду. Анын айтымында, согуш аяктагандан кийин да каржылоо уланышы керек.
Ал АКШнын тынчтыкка келүү тууралуу аракетине карабай Орусиянын президенти Владимир Путиндин кадамы өзгөрбөгөнүн кошумчалады.
"Трамп тынчтыкты каалап, Путин болсо сүйлөшүүгө келбей жатат", - деди Еврокомиссиянын башчысы.
НАТОдогу бир катар Батыш өлкөлөрү Украинага согуш токтогондон кийин коопсуздукка кепилдик катары аскерин жайгаштырууга даяр экенин жарыялаган. Москва буга макул эместигин билдирип жатат.
Шерине