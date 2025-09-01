Эндик терген эки жаран чек арада атылган октон набыт болду
Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын чек араларынын кесилишкен жеринде эки кыргыз жараны өзбек чек арачыларынын огунан каза тапканы жарым айдан кийин гана белгилүү болду. Окуяны эки өлкөнүн Чек ара кызматтары иликтейт. Кытайдын Тяньцзинь шаарында Кытайдын, Орусиянын жана Борбор Азиянын беш өлкөсүнүн лидерлеринин башын бириктирген Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Уюмга эми Кыргызстан төрагалык кылат.
Чыгарылыштар
Август 29, 2025
БУУ: Коопсуздук кеңеши Украинадагы кырдаалды талкуулайт
Август 27, 2025
Жеңиш чокусунда калган альпинисттерди издөө-куткаруу токтоду
Август 26, 2025
Орусия "Амина" тиркемеси менен мигранттарды аңдыйбы?
Август 25, 2025
Жеңиш чокусунда калган альпинисттин тагдыры белгисиз
Август 21, 2025
Британиянын санкциясы, Бишкектин жообу
Шерине