ЧУКУЛ КАБАР!
1-Сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:54

Эндик терген эки жаран чек арада атылган октон набыт болду

Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Казакстандын чек араларынын кесилишкен жеринде эки кыргыз жараны өзбек чек арачыларынын огунан каза тапканы жарым айдан кийин гана белгилүү болду. Окуяны эки өлкөнүн Чек ара кызматтары иликтейт. Кытайдын Тяньцзинь шаарында Кытайдын, Орусиянын жана Борбор Азиянын беш өлкөсүнүн лидерлеринин башын бириктирген Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Уюмга эми Кыргызстан төрагалык кылат.

