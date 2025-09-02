Ооганстан: Зилзала курмандыктары 1400дөн ашты
Ооганстанда жер титирөөдөн набыт болгондордун саны 1400дөн ашты. Кызыл Чырым коому дагы үч миңден көп киши жаракат алып, сегиз миңден ашык турак жай кыйраганын билдирди. Алай районунда “Эркечтам” бажы бекетинин аймагында милиция кызматкерлери менен жаңжалдашкан үч кытайлык жаран кармалды.
