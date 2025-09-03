Орусия Украинага 500дөн ашуун дрон менен сокку урду. Миңдеген киши жарыксыз калды

3-сентябрга караган түнү орус армиясы Украинага жапырт сокку урду. Украинанын Аскердик аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча, Орусия жалпысынан 502 дрон жана ар кандай типтеги 23 ракета учурду. Үч ракета жана 69 дронду атып түшүрүүгө же кармоого мүмкүн болгон жок.
Бутага өлкөнүн чыгышы менен батышындагы бир нече аймактар алынды. Чернигов облустук аскердик администрациясынын башчысы Вячеслав Чаус чабуулдан жарандык маанилүү инфраструктуралык объектиге зыян келтиригенин кабарлады. Нижинск районунда 30 миңден ашуун үй электр энергиясыз калды.
Кировоград облусунда темир жол объектилерине сокку урулду. Төрт темир жолчу жабыркап, 20дан ашык поезд каттамы кармалды. Кировоград облусунун Знаменка шаарында соккулардан беш киши жараат алып, турак жайлар зыян тартты.
Киев облусунун Вышгород шаарында дрон калдыгы түшкөн үйдө өрт чыкты, жабыркагандар тууралуу маалымат айтылган жок.
Львов, Хмельницкий жана Ивано-Франковск облустары, Волынск облусунун борбору Луцк шаары да аткыланды. Жергиликтүү бийлик калаада өнөр жай жана инфраструктуралык объектилер күйүп жатканын билдирди.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия кылганын моюну менен тартпай, жазасыз калып жаткандыктан, соккуларды күчөткөнүн айтып, өнөктөш өлкөлөрдү Москвага экономикалык кысым көрсөтүүгө үндөдү.
Шерине