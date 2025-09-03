Германиянын канцлери Мерц Путинди "согуш кылмышкери" деп атады

Германиянын канцлери Фридрих Мерц Орусиянын президенти Владимир Путинди "биздин замандын эң коркунучтуу согуш кылмышкери" деп атады. Мындай мүнөздөмөнү ал 2-сентябрда Sat1 телеканалында чыккан маекте айтканын Deutsche Welle жазды.
"Биз согуш кылмышкерлерине кандай мамиле кылуу керектигин так түшүнүп алышыбыз керек. Бул жерде көңүлгө карап кереги жок", — деди Мерц.
Der Spiegel буга чейин канцлер Орусияны Украинадагы согушка байланыштуу оор аскердик кылмыштарга айыптап келгенин, бирок Путиндин өзүн согуш кылмышкери деп атай электигине көңүл бурду.
Гаагадагы Эл аралык кылмыш соту согуш кылмыштарына жана адамзатка каршы кылмыштарга айыптап Путинди камакка алууга ордер берген. Эл аралык коомчулук украиналык балдарды Орусияга мыйзамсыз чыгарып кетүүгө байланыштуу да орус жетекчилигин айыптап келет.
Буга чейин аны согуш кылмышкери жана киши өлтүргүч деп АКШнын мурдагы президенти Жо Байдан атаган.
Маегинде Мерц Путиндин Украина менен тынчтыкка келүүгө умтулуусу жок экенин, ал согушту токтотууда өзү үчүн жүйөлөрдү көрбөй жатканын, мындан улам ага "негиз" түзүү зарыл болуп турганын белгиледи.
"Аскердик жактан алып караганда мындай кылуу татаал, бирок экономикалык жактан толук мүмкүн", - деген Мерц, Орусияны анын өнөктөштөрүнө бажы төлөмдөрүн киргизүү менен алсыратууга болорун айтты.
Канцлер буга чейин Путиндин айткандарына ишенүүгө болбой турганын, анын шартына көнбөш керектигин билдирген. Акыркы маегинде да ошол көз карашын кайталады.
Буга чейин АКШнын аракетине карабай Украинадагы согуш токтобой, узакка созулушу ыктымал экенин белгилеп, Орусияга карата санкцияларды күчөтүүгө, Киевди колдоого чакырган.
Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков: "Мерц акыркы сааттарда абдан көп начар билдирүүлөрдү жасады", - деп комментарийледи.
Евробиримдиктин лидерлери Орусия Украинага басып кирген 2022-жылдын февралынан бери Путин менен сейрек баарлашып, аны кескин айыптап келатышат. Ошол эле кезде шаркетке мүчө өлкөлөр Орусиядагы бийликтин алмашуусун колдоп чыга элек, Путинди легитимдүү деп эсептөөнү улантууда.
Шерине