Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Бээжинге Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын баш болгон 20дан ашуун мамлекет башчысынын башын бириктирди. Анда парад өтүп, жаңы куралдардын көргөзмөсү болду. Бишкек шаардык сотунда 20дан ашык саясатчы жана активисттер айыпталуучу катары өтүп жаткан Кемпир-Абад иши боюнча сот бир жылдан ашык убакыттан бери башталбай жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шаар мэрлерин жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн кылган иштерин социалдык тармактарга чыгарып, ашыкча пиар кылууну токтотууга чакырды.
