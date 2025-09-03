Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Сентябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:36

Бүгүн Азаттыкта

Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү

Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү
Embed
Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү

No media source currently available

0:00 0:20:19 0:00
Түз линк

Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Бээжинге Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын баш болгон 20дан ашуун мамлекет башчысынын башын бириктирди. Анда парад өтүп, жаңы куралдардын көргөзмөсү болду. Бишкек шаардык сотунда 20дан ашык саясатчы жана активисттер айыпталуучу катары өтүп жаткан Кемпир-Абад иши боюнча сот бир жылдан ашык убакыттан бери башталбай жатат. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шаар мэрлерин жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн кылган иштерин социалдык тармактарга чыгарып, ашыкча пиар кылууну токтотууга чакырды.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG