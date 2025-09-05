Орусия: “кара тизмедеги” 85 миң мигрант эмне болот?
Орусияда Кыргызстандын 85 миң жараны көзөмөлдөөчү реестрде турат. Тышкы иштер министрлиги 10-сентябрга чейин документин тууралап албагандар Орусиядан чыгарыларын эскертип келатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Батыш өлкөлөрү Украинага аскер жайгаштырса, алар орус күчтөрүнүн бутасында болорун билдирди. Буга чейин Батыш бир катар өлкөлөрү Украинага коопсуздук кепилдиктеринин бири катары аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн экени кабарланган. Чолпон-Ата шаарындагы төрөт үйүндө 34 жаштагы келин төрөттөн кийин каза болду. Маркумдун жакындары дарыгерлерди айыптап жатат. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы алты айында 9 аял төрөттөн көз жумду.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 04, 2025
Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?
-
Сентябрь 03, 2025
Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү
-
Сентябрь 02, 2025
Ооганстан: Зилзала курмандыктары 1400дөн ашты
-
Сентябрь 01, 2025
Украина тууралуу сөз козголбогон Тяньзин декларациясы
-
Август 29, 2025
БУУ: Коопсуздук кеңеши Украинадагы кырдаалды талкуулайт
-
