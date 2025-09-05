Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
5-Сентябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:46

Орусия: “кара тизмедеги” 85 миң мигрант эмне болот?

Орусияда Кыргызстандын 85 миң жараны көзөмөлдөөчү реестрде турат. Тышкы иштер министрлиги 10-сентябрга чейин документин тууралап албагандар Орусиядан чыгарыларын эскертип келатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Батыш өлкөлөрү Украинага аскер жайгаштырса, алар орус күчтөрүнүн бутасында болорун билдирди. Буга чейин Батыш бир катар өлкөлөрү Украинага коопсуздук кепилдиктеринин бири катары аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн экени кабарланган. Чолпон-Ата шаарындагы төрөт үйүндө 34 жаштагы келин төрөттөн кийин каза болду. Маркумдун жакындары дарыгерлерди айыптап жатат. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы алты айында 9 аял төрөттөн көз жумду.

