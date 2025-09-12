Бразилиянын экс-президенти Жаир Болсонару 27 жылга кесилди

Бразилияда мурдагы президент Жаир Болсонару 27 жылга эркинен ажыратылды. Өлкөнүн Жогорку сотунун Судьялар кеңеши Болсонаруну 2022-жылдагы шайлоодо утулуп калгандан кийин аскердик төңкөрүш максатын көздөп кутум уюштурган деп тапты.
Болсонарунун адвокаттары өкүмдү "абсурд" деп атаган билдирүү таратышты, аны бардык инстанцияларда, эл аралык соттордо талашарын жарыялашты.
Жогорку соттун беш судьясынын төртөө 70 жаштагы Болсонару "кутум уюштурууга күнөөлүү, аскерлерден колдоо таба албаганына карабай 2023-жылдын 8-январда Болсонарунун тарапташтары өкмөттүк имараттарга кирип барган" деген чечим чыгарды.
Жаир Болсонару Бразилияны 2019-2023-жылдары жетектеген. COVID-19 пандемиясы маалында ал көйгөйдүн олуттуулугун четке кагып, карантин киргизүүдөн көпкө чейин баш тарткан.
2022-жылкы шайлоодо утулуп калгандан кийин ал жеңилгенин мойнуна алган эмес. Болсонарунун тарапташтары ири демонстрацияга чыгып, ал башаламандык менен аяктаган. Мурдагы президентти жактагандар парламенттин, Жогорку соттун имаратына, президенттик резиденцияга кирип барышкан.
Жыйынтыгында жүздөгөн киши камалган. Болсонару өзүнө тагылган дооматтардын баарын четке кагып, саясий куугунтуктун курмандыгына айланганын айткан.
