Дрон чабуулунан улам Орусияда аэропорттор жабылды, Приморскинин мунай портунда өрт чыкты

Украинанын дрон чабуулуна байланыштуу Орусиянын Псков, Иванов жана Ярославл аэропорттору убактылуу жабылды.
Бул тууралуу Росавиация билдирип, Санкт-Петербургдун Пулково аэропорту убактылуу ишин токтоткону тууралуу маалыматтарды ырастады.
Ал тапта Орусиянын Коргоо министрлиги 12-сентябрга караган түнү 221 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматта камикадзе-дрондор Орусиянын 13 облусун бутага алганы жазылган.
Украина менен чектешкен Брянск облусунда 85, Смоленскиде 42, Ленинград облусунда 28 дрон кулатылган. Калгандары Калуга, Новгород, Орел, Москва, Белгород, Ростов, Твер, Псков, Тула жана Курск облустарынын үстүнөн атып түшүрүлгөн.
Приморск шаарында дрондор менен мунай портуна сокку урулуп, кеме жана насос станциясы күйүп кеткенин Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко кабарлады.
«Приморскиде насос станциясындагы өрт да өчүрүлдү. Жабыркагандар жок», — деп жазды ал Телеграм-каналына.
Приморск — Фин булуңундагы Орусиянын башкы мунай куюп ташыган порту. Ага Орусиянын Европа бөлүгүнүнүн түндүк тарабы жана Сибирдеги мунай аймактарынан келген куурлар туташкан.
