NYT: Трамп Орусияга каршы санкциялар үчүн ЕБге аткарылбас шарт койду

АКШнын президенти Дональд Трамп Европа Биримдигине Орусияга каршы санкция киргизүү үчүн аткарылбас шаттарды койгонун The New York Times жазды.
Буга чейин Трамп Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүнү колдоого даяр экенин, мындай кадам НАТО өлкөлөрү орус мунайын алуудан толук баш тартса гана ишке ашырыларын билдирген.
Ошондой эле ал ЕБди Кытай 50-100% бажы төлөмдөрүн киргизүүнү чакырды.
The New York Times Трамптын талабын аткарууга мүмкүн эместигин, анткени Венгрия, Түркия Орусиянын мунайын ири сатып алуучу бойдон калганын, өз кезегинде бул мамлекеттерге АКШ президенти бир нече жолу "суктанганын" эске салды.
Шаркеттин көпчүлүк мүчөлөрү орус мунайын алууну кыскарткан, бирок Орусиянын газына көз карандылык бар.
Axios сайты жазгандай, Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинге олуттуу басым жасоого жөндөмү бар экенинен күмөн санайт.
АКШ Конгрессинин Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Жонсон CBS каналына берген маегинде Орусияга каршы санкцияларга мезгил келип жеткенин, бирок акыркы чечимди Трамп кабыл аларын айтты.
Жонсон "бардык мыйзамдарга президент кол кое тургандыктан, Конгресс өз демилгесинин негизинде гана иш алып бара албай турганын, санкция маселесинде "өнөктөштүк" болушу керектигин" кошумчалады.
