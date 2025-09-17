Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
17-Сентябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:02
Жаңылыктар

Нарында киши өмүрүн алган көпүрө салынып, каттам ачылды

Нарын – Оруктам жолундагы “Куюш” көпүрөсү.
Нарын – Оруктам жолундагы “Куюш” көпүрөсү.

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Нарын районундагы Нарын – Оруктам автоунаа жолунда айдоочу оор жүк ташыган машинеси менен өтүп баратканда кулаган “Куюш” көпүрөсү салынып, ишке берилгенин билдирди.

Биринчи көпүрөнүн пайдубалы даярдалып, арматура орнотулуп, бетон куюу жумуштары жүргүзүлгөн. Андан соң көпүрөнүн негизги конструкциясы чогултулуп, темир тосмолору жана тиешелүү жол белгилери коюлуп, каттам кайра ачылды.

13-августта Нарын районундагы Эки-Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, КамАЗдын айдоочусу 41 жаштагы Азамат Асанбеков сууга агып кетип, сөөгү 15-августта Нарын дарыясынан табылган.

Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей калганы тууралуу бийлик органдарына бир нече жолу кайрылганын, бирок убагында чара көрүлбөгөнүн айтышкан.

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочу ага карабастан көпүрөдөн өткөнүн билдирген. Мекеме көпүрөнү оңдоого 5-августта тендер жарыяланып, 11-августта өткөрүлгөнүн кабарлаган. (BTo)

Дагы караңыз

Прокурор "Клооптун" мурдагы операторлорун сегиз жылдан абакка кесүүнү сурады

CASA-1000: Кыргызстан 2027-жылы электр энергиясын экспорттоп баштайт

Тогуз айда Орусиянын көзөмөлдөөчү реестринен 123 миңден ашык кыргыз жараны чыкты

Польшадагы тажик жазуучусу президент Рахмондон мекенине кайтууга уруксат берүүнү суранды

Евробиримдиктин Орусияга каршы кезектеги санкциясына банктар, энергетика, криптовалюта кирет

Президент “Ош-Ситинин” курулушу боюнча комиссия түздү

Навальный түрмөдө уулануудан каза тапканы аныкталганын анын жубайы билдирди

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG