18-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:53

"Абактагы уулубузду согушка айдаганы атышат". Орусиядагы мигранттын ата-энеси бийликке кайрылды

Орусияда миграцияда жүрүп, абакка түшүп калган кыргызстандык жигиттин ата-энеси уулун Украинадагы согушка күчтөп алып кетип жатканын айтып чыкты. Алар өлкө бийлигине кайрылып, жардам берүүнү суранып жатат. Израилдин бийлиги Газа шаарынан чыгып кетүүнү эскерткенден кийин миңдеген киши анклавдын түштүгүнө агылды. аракетин сындашууда. Мурдагы президенттин уулу, “Социал-демократтар” партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Бишкектеги “Медиа Форум” ишканасынын имаратын “мыйзамсыз алуу” аракети болуп жатканын билдирди.

