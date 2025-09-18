"Абактагы уулубузду согушка айдаганы атышат". Орусиядагы мигранттын ата-энеси бийликке кайрылды
Орусияда миграцияда жүрүп, абакка түшүп калган кыргызстандык жигиттин ата-энеси уулун Украинадагы согушка күчтөп алып кетип жатканын айтып чыкты. Алар өлкө бийлигине кайрылып, жардам берүүнү суранып жатат. Израилдин бийлиги Газа шаарынан чыгып кетүүнү эскерткенден кийин миңдеген киши анклавдын түштүгүнө агылды. аракетин сындашууда. Мурдагы президенттин уулу, “Социал-демократтар” партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Бишкектеги “Медиа Форум” ишканасынын имаратын “мыйзамсыз алуу” аракети болуп жатканын билдирди.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 17, 2025
“Клооптун” мурдагы операторлору беш жылга кесилди
-
Сентябрь 16, 2025
Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө
-
Сентябрь 15, 2025
Газа: Жекшембиде 30 көп кабат үй кыйрады
-
Сентябрь 12, 2025
Израил Палестин мамлекетин түзүүгө каршы чыкты
-
Сентябрь 11, 2025
Орусиядан 73 миң кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн
-
Сентябрь 10, 2025
Непал: Бийликке каршы нааразылык уланууда
Шерине