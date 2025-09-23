Курулуштагы үч өлүм: коопсуздукка ким жооптуу?
Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде палестин мамлекетин түзүү маселеси талкууланды. Парламенттин тармактык комитети Жогорку Кеңешти таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү демилгесин колдоду. Кара-Жыгач айылында курулушта каза болгон үч адамдын өлүмү боюнча шектүүлөр кармалды.
