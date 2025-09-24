Линктер

24-Сентябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:19

Кыргызстанга дары-дармектин 50% аткезчилик менен ташылууда

Кыргызстанга дары-дармектин 50% аткезчилик менен ташылууда

АКШнын президенти Дональд Трамп Европанын колдоосу менен Украина басып алынган аймагын өзүнө толук кайтарып аларын билдирди. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) Башкы ассемблеясында Украинадагы согуш, Жакынкы Чыгыштагы кырдаал боюнча сүйлөп, согушту токтотууга чакырды.

Бишкекте Казакстан менен чек арадагы коррупцияга байланыштуу 24 кызматкер жыйын учурунда камакка алынды. Алардын арасында чек арачылар, салыкчылар, айыл чарба кызматкерлери бар.

