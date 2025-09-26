Орусияда концерт учурунда мигранттар кармалды
Орусиянын Красноярск аймагында полиция борборазиялык мигранттар чогулуп, концерт өтүп жаткан жайга бастырып кирип, рейд жүргүзгөнү талкуу жаратууда. Алардын арасында кыргыз жараны да болгонун Тышкы иштер министрлиги тастыктады. Сегиз киши Орусия аймагында мыйзамсыз жүргөн деп кармалды.
