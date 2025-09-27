WSJ: Трамп Украинага америкалык курал менен Орусияны аткылоого уруксат бериши мүмкүн

АКШнын президенти Дональд Трамп украин президенти Владимир Зеленский менен БУУнун Башкы ассамблеясынын алкагында жолукканда америкалык курал-жарак менен Орусиянын аймагын аткылоого салынган тыюуну алып салышы мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы америкалык аткаминерге жана украин бийлигинин өкүлүнө алардын атын атабастан шилтеме кылып жазды.
Ага ылайык, жолугушууда Зеленский Трамптан көбүрөөк алыска учкан ракета беришин суранып, америкалык курал-жарак менен Орусияны аткылоого салынган тыюуну алып салууну өтүнгөн. Кошмо Штаттарынын президенти мындай идеяга каршы эмес экенин айткан. Бирок басылманын булактары Зеленский мындай тыюу алынгандан кийинки кандайдыр бир жоопкерчиликти алган эмес.
Басылманын маалыматына караганда, келерки аптада украин делегациясы Вашингтонго барып Пентагондун жетекчиси Пит Хегсет менен жолугат.
Мунун алдында Зеленский Axios басылмасына курган маегинде Трамптан алыска жеткен курал-жарак сураганын ырастаган жана Трамп АКШ бул маселени карап көрөрүн айтканын билдирген.
Аталган басылма кийинчерээк өз булактарына таянып сөз эки миң чакырымга чейин жетчү “Томагавк” канаттуу ракеталары тууралуу болушу ыктымалдыгын жазды.
Мындан он күн мурда АКШ Европадагы өнөктөштөр менен макулдашылган жаңы схеманын алкагында Украинага курал-жарак жөнөтүү пакетин жактырган.
Дональд Трамп июлда Вашингтондо аскердик блоктун башкы катчысы Марк Рютте менен жолукканда Киевге абадан коргонуучу 17 "Пэтриот" системасы берилерин, алар "тез арада" майданга жеткирилерин айткан. Ачык маалыматка караганда, ушул тапта Украинада мындай жети система бар.
Шерине