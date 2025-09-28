Украина: Киевдеги жапырт аба чабуулунда беш киши жараат алды

Жекшембиге караган түнү Орусиянын армиясынын Украинанын баш калаасы Киевге аба соккусунда жараат алгандардын саны өстү.
Киевдин мэри Виталий Кличко билдиргендей, жапырт аба чабуулунда жараат алгандар ооруканага түштү.
Шаардын бир нече районунда турак жайлар жана имараттарга зыян келтирилди. Абадан коргонуу системасы иштегенде дрон калдыктары Соломенск, Дарницк, Днепров жана Голосеев кичи райондоруна кулады.
Абадан коркунуч тууралуу эскертүүлөр жаңырып жатканы кабарланды.
Орусия тарап Киевге чабуул тууралуу комментарий бере элек.
Шерине