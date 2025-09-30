Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
30-Сентябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 15:36
Жаңылыктар

УКМК Бишкекте адвокат алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди

Кармалган шектүү.
Кармалган шектүү.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Бишкекте А.С.А аттуу адвокат Кылмыш-жаза кодексинин “Алдамчылык” беренесине шек саналып кармалганын кабарлады.

Атайын кызматтын маалыматында жабырлануучу сөз болуп жаткан жактоочу Бишкектин Ленин райондук сотунда каралып жаткан кылмыш ишин оң жакка чечип берүү убадасы менен 7 миң доллар каражат талап кылганын айтып, арыз жазган.

Шектүү адвокат 24-сентябрда талап кылган акчаны алып жатканда кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Анын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек.

2024-жылдын соңундагы расмий маалымат боюнча, өлкөдө 4700 адвокат каттоодон өткөн. Анын ичинен 2300ү Бишкек шаары менен Чүй облусунда иштейт. Ош облусунда 350дөй, калган аймактарда 100дөн жактоочу эмгектенет. (BTo)

