Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
7-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:38

Бүгүн Азаттыкта

"Клооптун" иши: Адвокат шаардык сотко арызданды

"Клооптун" иши: Адвокат шаардык сотко арызданды
Embed
"Клооптун" иши: Адвокат шаардык сотко арызданды

No media source currently available

0:00 0:19:15 0:00
Түз линк

Орусия кыш жакындаган сайын Украинанын маанилүү энергетикалык инфраструктурасына чабуулдарын күчөттү. Ага жооп катары Украина да орус тараптын энергетикалык ишканаларына сокку урууда. Кыргыз өкмөтү быйылкы кыш өлкөнүн энергетика тармагында эң оор болорун утур-утур эскертип, элди электр жарыгын үнөмдөөгө чакырып жатат. Жалал-Абад облусунда болгон жер титирөөнүн толкуну Талас облусунун эки районунда да сезилип, бир нече социалдык объекттер жабыркады.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG