Көк-Жардагы жер талаш: Ноокаттын акими кармалды
Мектеп окуучусу Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелип кармалган 41 жаштагы Кумарбек Абдыров буга чейин да кыздарды зордуктап өлтүргөнүн мойнуна алды. Ал баш-аягы 7 кылмыш иши боюнча шектелип жатат. Ооганстандын талибдер башкарган бийлиги шаршембиде Пакистандын аскерлери койгон чабуулдан карапайым 12 адам мүрт кетип, 100 киши жарадар болгонун билдирди. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбаттап баратат. Август айынан тарта АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 10 сомго өстү.
Чыгарылыштар
Октябрь 14, 2025
Өлүм жазасы: "Укук коргоо, сот системасы кынтыксыз иштеши керек"
Октябрь 13, 2025
Шайлоо-2025: Талапкер акчаны кайдан табат?
Октябрь 10, 2025
"Киргизиянын" тургундары сотко чакыруу ала баштады
Октябрь 09, 2025
Варшава: "Сөз эркиндиги боюнча чындыкты айттык"
Октябрь 08, 2025
Газа боюнча сүйлөшүүгө Трамптын күйөө баласы кошулду
Октябрь 07, 2025
"Клооптун" иши: Адвокат шаардык сотко арызданды
