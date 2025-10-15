Линктер

15-Октябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:31

Бүгүн Азаттыкта

Көк-Жардагы жер талаш: Ноокаттын акими кармалды

Көк-Жардагы жер талаш: Ноокаттын акими кармалды
Көк-Жардагы жер талаш: Ноокаттын акими кармалды

Мектеп окуучусу Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелип кармалган 41 жаштагы Кумарбек Абдыров буга чейин да кыздарды зордуктап өлтүргөнүн мойнуна алды. Ал баш-аягы 7 кылмыш иши боюнча шектелип жатат. Ооганстандын талибдер башкарган бийлиги шаршембиде Пакистандын аскерлери койгон чабуулдан карапайым 12 адам мүрт кетип, 100 киши жарадар болгонун билдирди. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбаттап баратат. Август айынан тарта АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 10 сомго өстү.

