Парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө 71 участок ачылат

30-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо чет өлкөлөрдө 71 шайлоо участогу ачыла турган болду. Мындай токтомду Борбордук шайлоо комиссиясы 18-октябрда кабыл алды.
Анын ичинен эң көбү Орусияда – 22 участок. Алар Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Воронеж, Нижний Новгород, Калуга, Сургут, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Краснодар, Якутскиде болот.
Түркиянын Анкара, Кайсери, Эскишехир, Анталья, Аланья, Стамбул, Бурса, Измир шаарларында ачылат.
Казакстанда Астана менен Алматы шаарында түзүлсө, АКШдагы жарандар Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Сан-Францискодогу участоктордон добуш бере алат.
Мындан тышкары Түштүк Кореяда үч, Италияда, Германияда, Кытайда жана Бириккен Араб Эмираттарында экиден, дагы бир катар өлкөдө бирден участок ачылат.
Жогорку Кеңеш 25-сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган.
Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык, парламенттик шайлоонун эреже-тартиби, талап өзгөргөн. Анда өлкөдө 30 округ түзүлүп, ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет (же эки аял болсо бири эркек болушу шарт).
