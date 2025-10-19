Ошто өрт чыккан үйдү мэрия калыбына келтирет

Ош шаарында өрт чыккан турак үйдүн калыбына келтирүү ишин мэрия жүргүзө турганын калаа мэри Жеңишбек Токторбаев билдирди. Ал 19-октябрда эртең менен өрт чыккан турак үйдөн кабар алып, жашоочуларга жолукту.
“Мага президентибиз Садыр Нургожоевич тапшырма берип, “өзүң көзөмөлгө ал, күйүп кеткен чатырды, үйлөрдү толук бүтүр” деди. Кыжалат болбогула”, - деди шаар мэри.
Анын айтымында, үйдүн эң жогорку 13-кабаты толугу менен күйүп кеткен. Бул кабаттагы батирлердин үчөөсүндө киши жашаса, алтоо оңдолуп бүтө элек болгон. 12,11,10 жана 6-кабатта бирден батир күйүп кеткен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Алтынбек Абдылдаев өрт толук өчүрүлүп бүткөнүн, жалпы 1 миң 895 метр чарчы метр жер күйгөнүн билдирди. Өрттүн чыгышына электр чубалгыларынын күйүп кеткени себеп болгонун кошумчалады.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 19-октябрдын таңында Ош шаарындагы көп кабатуу үйдөн өрт чыкканын кабарлаган. Калаанын Матисакова көчөсүндөгү өрттү өчүрүүгө жалпы сегиз бөлүм тартылган.
