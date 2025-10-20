"Өлүм жазасын киргизген өлкөгө кантип инвестор келсин?"

Линктер

Кыргызстанда тургундар күн алыс жарык өчүп жатканын билдирүүдө. Буга чейин энергетика министри быйыл кыш оор болоорун айтып, муну Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдагыдан аздыгы менен байланыштырган. Израил армиясы ок атпоо режимине кайтканын 20-октябрга караган түнү жарыялады. Күн мурун ал ХАМАС радикал тобун айыптап, Газада ондогон жерге абадан сокку урган. БУУнун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту бузарын эскертти.

