Асман шаарынын экономикасы менен экологиясы
Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде түн ортосунда чыккан өрттөн бир үй-бүлөдөн алты киши, анын ичинде беш бала каза болду. Президент өлкөдө өрттү алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Украинанын Киев баш болгон аймактары кайрадан орус армиясынын жапырт соккуларына туш болуп, алты адам мерт болду. Ал арада АКШ жана Орусия президенттеринин саммити өтүшү белгисиз болуп калды. "Асман" шаарын куруу боюнча кытайлык компания менен меморандум түзүлдү. Шаар куруу демилгесинин башталганына төрт жылдан ашса да азырынча курулуш иштери баштала элек.
Октябрь 21, 2025
Кыргызстанга күйүүчү майды ким берет?
Октябрь 20, 2025
"Өлүм жазасын киргизген өлкөгө кантип инвестор келсин?"
Октябрь 17, 2025
Украина: Путин менен сүйлөшкөн Трамп Зеленскийге жолукту
Октябрь 16, 2025
Орусия: "Кара тизмеде" дагы 75 миңдей кыргызстандык калды
Октябрь 15, 2025
Көк-Жардагы жер талаш: Ноокаттын акими кармалды
Октябрь 14, 2025
Өлүм жазасы: "Укук коргоо, сот системасы кынтыксыз иштеши керек"
