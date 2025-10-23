Оштогу өрт: "Беш баламды өз колум менен жерге берейин"
Шаардык сот Кой-Таш иши боюнча биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырып, Ирина Карамушкинанын камак мөөнөтүн көбөйттү. Райондук сот мурдагы президент Атамбаевди 11 жарым жылга сыртынан кесип, анын төрт үзөңгүлөшүн 7 жарым жылга чейин эркинен ажыраткан. Дональд Трамп Владимир Путин менен жолукпай турганын билдирди. Ушул эле күнү Кошмо Штаттардын Финансы министрлиги орустардын “Роснефть” жана “Лукойл” ири мунай компанияларын санкциялык тизмеге киргизди. Бул арада Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы өсүп жатат. Кыргызстандагы ири компаниялардын кампаларында 15-20 күнгө жете турган май бар экени маалымдалды.
