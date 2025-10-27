Бишкек соту: Жоомарт Карабаев суракка алынып, прокурор алмашты
Кыргызстанда өлүм жазасы боюнча коомдук талкуунун мөөнөтү аяктап жатат. Ысык-Көлдө 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Путин "Буревестник" канаттуу ракетасы кезектеги сыноодон өткөнүн айтты. Трамп Путиндин билдирүүсүн орунсуз деп атап, андан көрө Украинада тынчтык орнотуу зарыл экенин билдирди. Бишкек шаарынын жаңы башкы планынын долбоору жарыяланды. Алдын ала маалымдалгандай, шаардын айланасында темир жол магистралын төшөп, ичине тыгынды жоюу үчүн трамвай жүргүзүү каралууда.
