28-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:51

"Борбор Азияда АКШ Кытайга атаандаш боло албайт"

Октябрь райондук соту Temirov Live, Kloop.kg жана “Айт Айт Десе” медиа-долбоорлорунун маалыматтык материалдарын, журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп тапты. Юристтер Кыргызстандын тарыхында журналисттердин иши экстремисттик деп таанылган учур боло электигин белгилеп жатышат. Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуна жаңы айып тагылды. Президенттин негизги оппоненти эми саясий тыңчылыкка күнөөлөнүп жатат. Москванын “Сахарово” борборунда Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган деп 160 кыргызстандык мигрант кармалып турат. Бул борбор соңку тогуз айда 3 миңге жакын кыргызстандыкты мекенине жөнөткөн.

