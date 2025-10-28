"Борбор Азияда АКШ Кытайга атаандаш боло албайт"
Октябрь райондук соту Temirov Live, Kloop.kg жана “Айт Айт Десе” медиа-долбоорлорунун маалыматтык материалдарын, журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп тапты. Юристтер Кыргызстандын тарыхында журналисттердин иши экстремисттик деп таанылган учур боло электигин белгилеп жатышат. Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуна жаңы айып тагылды. Президенттин негизги оппоненти эми саясий тыңчылыкка күнөөлөнүп жатат. Москванын “Сахарово” борборунда Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган деп 160 кыргызстандык мигрант кармалып турат. Бул борбор соңку тогуз айда 3 миңге жакын кыргызстандыкты мекенине жөнөткөн.
Чыгарылыштар
-
Октябрь 27, 2025
Бишкек соту: Жоомарт Карабаев суракка алынып, прокурор алмашты
-
Октябрь 24, 2025
Брюссел эки банкка cанкция салды, Бишкек текшерүүнү сунуш кылды
-
Октябрь 23, 2025
Оштогу өрт: "Беш баламды өз колум менен жерге берейин"
-
Октябрь 22, 2025
Асман шаарынын экономикасы менен экологиясы
-
Октябрь 21, 2025
Кыргызстанга күйүүчү майды ким берет?
-
Октябрь 20, 2025
"Өлүм жазасын киргизген өлкөгө кантип инвестор келсин?"
Шерине