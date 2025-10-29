"Сахароводо" 160 кыргызстандык отурат, арасында 11 аял бар
Газа тилкесинде шейшембинин кечинде жана түн ичинде урулган соккулардан ондогон киши мерт кетти. Израилдин өкмөтү ХАМАС радикал тобу ок атышпоо келишимининин шартын бузду деп аскерлерге чабуул коюу буйругун берген. АКШнын Индиана штатында жол кырсыгынан Кыргызстандын эки жараны каза болуп, дагы бири ооруканага жаткырылды. Анын абалы оор экени айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар, диний ишмердүүлүк жана өлкөдө туруктуу жашаган эмес деген жүйөлөр менен бир нече кишини талапкер катары каттабай койду. Арасында мурдагы депутаттар бар.
