Бразилия: Мафияга каршы рейдде 100дөн ашуун киши өлдү
Бишкекте 1 бөлмөлүү батирдин ижара акысы 45-50 миң сом болду. Быйыл турак-жайдын баасы 30% кымбаттап, бул батирдин ижара акысын да кошо сүйрөп жатат. Дональд Трамп менен Си Цзинпин Түштүк Кореяда Украинадагы согушту токтотуу үчүн бирге иштешүү, соода тарифтерин төмөндөтүү тууралуу макулдашты. Кытай орус мунайынын ири импортеру жана согуштун фонунда Москванын ири өнөктөшү бойдон калууда. БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерден арыздарды кабыл алууну жыйынтыктады. Шайлоого катышуу ниетин билдирип, 500дөн ашык жаран арыз жазган.
