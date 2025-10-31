Пакистан менен Ооганстан ок атпоону улантууну макулдашты
Кыргызстанда соңку бир суткада эле жол кырсыгынан жети киши каза болду. Адистер айдоочулар өзүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кайдыгер мамиле жасап жатканын белгилешет. Дональд Трамп өзөктүк сыноолорду жандандыруу буйругун бергенин билдирген соң, Орусия бул жааттагы мораторий бузулса, тиешелүү чара көрөрүн эскертти. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди каттоо диний ишмердик боюнча жаңы талап менен каралууда. Шайлоого барам дегендер соңку беш жылда диний ишмердик менен алектенбеши керек.
