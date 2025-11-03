Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:00

Бүгүн Азаттыкта

Сейтек STEM мектебинде 80 бала тамакка ууланды

Сейтек STEM мектебинде 80 бала тамакка ууланды
Embed
Сейтек STEM мектебинде 80 бала тамакка ууланды

No media source currently available

0:00 0:15:21 0:00
Түз линк

Ооганстанда жер титирөөдөн кеминде 20 киши каза таап, жүздөгөн адам жабыркады. Зилзаланын күчү Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Пакистанда да сезилди. Кыргызстанда кыш жакындаганда электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө кирди. Эми эртең менен жана кечинде элге 5 кВт эмес 3 кВт саат электр жарыгы берилет. Бишкектеги Сейтек STEM менчик мектебинде тамакка уулангандардын саны 84 кишиге жетти. Мектепке 28 миң сом айып пул салынып, лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин ашкананын иши убактылуу токтотулду.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG