ЧУКУЛ КАБАР!
4-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 23:31

Доха: Бишкек палестин элине тилектештик билдирди

АКШнын Согушту изилдөө институту орус армиясы Покровск шаарын тезирек алууга аракеттенип жатат деп эсептейт. Ушул тапта тапта орус аскерлери ал жердин 60% көзөмөлдөп жатканы айтылууда. Кыргыз бийлиги айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окутууну сунуштап, жеке менчик автомектептерди жойгону жатат. Президент Садыр Жапаров электр энергиясын колдонууда “чектөөсүз тариф” киргизүү сунушуна каршы чыгып, энергетика министри Таалайбек Ибраевдин иш-аракеттерине кескин баа берди.

