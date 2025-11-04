Доха: Бишкек палестин элине тилектештик билдирди
АКШнын Согушту изилдөө институту орус армиясы Покровск шаарын тезирек алууга аракеттенип жатат деп эсептейт. Ушул тапта тапта орус аскерлери ал жердин 60% көзөмөлдөп жатканы айтылууда. Кыргыз бийлиги айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окутууну сунуштап, жеке менчик автомектептерди жойгону жатат. Президент Садыр Жапаров электр энергиясын колдонууда “чектөөсүз тариф” киргизүү сунушуна каршы чыгып, энергетика министри Таалайбек Ибраевдин иш-аракеттерине кескин баа берди.
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 03, 2025
Сейтек STEM мектебинде 80 бала тамакка ууланды
-
Октябрь 31, 2025
Пакистан менен Ооганстан ок атпоону улантууну макулдашты
-
Октябрь 30, 2025
Бразилия: Мафияга каршы рейдде 100дөн ашуун киши өлдү
-
Октябрь 29, 2025
"Сахароводо" 160 кыргызстандык отурат, арасында 11 аял бар
-
Октябрь 28, 2025
"Борбор Азияда АКШ Кытайга атаандаш боло албайт"
-
Октябрь 27, 2025
Бишкек соту: Жоомарт Карабаев суракка алынып, прокурор алмашты
Шерине