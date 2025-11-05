Линктер

"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Жаңы мэрдин жеңиши

"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Жаңы мэрдин жеңиши
"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Жаңы мэрдин жеңиши

Күйөөсүнүн огунан өлгөн Айзирек Эралиеванын жакындары айыпталуучуну өмүр бою абакка кесүүнү сурап жатышат. Иш Ош облустук сотто каралууда. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиев Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүүнү эл чечерин айтып, балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштар үчүн жазаны күчөтүүнү сунуштады. 34 жаштагы демократ Зохран Мамдани Нью-Йорктун мэри болуп шайланды. Саясатчы бул кызматты ээлеген алгачкы мусулман болуп калды.

