ЧУКУЛ КАБАР!
6-Ноябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:10

Бүгүн Азаттыкта

"Кара алтындын" баасы канча?

Президент Садыр Жапаров АКШнын лидери Дональд Трамптын чакыруусу менен АКШга барды. 6-ноябрда Ак үйдө Трамп Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолугат. Кыргызстандын айрым аймактарында көмүр тартыш болуп, баасы да кымбаттап кеткени айтылууда. Ошто "кара алтындын" баасы 12 миң сомго чыкты.

