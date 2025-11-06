"Кара алтындын" баасы канча?
Президент Садыр Жапаров АКШнын лидери Дональд Трамптын чакыруусу менен АКШга барды. 6-ноябрда Ак үйдө Трамп Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолугат. Кыргызстандын айрым аймактарында көмүр тартыш болуп, баасы да кымбаттап кеткени айтылууда. Ошто "кара алтындын" баасы 12 миң сомго чыкты.
