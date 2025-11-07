Кыргыз-америка алакасы: Трамп менен Жапаровдун жолугушуусу өнүгүүгө өбөлгө болобу?
АКШнын президенти Дональд Трамп Борбор Азия лидерлери менен жолугушуп, чөлкөмдөгү соода, дипломатия жана минералдык ресурстар жаатында кызматташтыкты талкуулады. Борбор Азиянын кайсы мамлекети кандай пайда алды? Кыргызстанда журналисттер басма сөз күнүн ар кандай жагдайда белгилеп жатат. Журналисттердин бир тобу кесиптик майрамда сыйлоо баракчаларын алса, айрымдар экстремист деп табылып, кээ бири камакта жатат. Сот Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусувалиевге жана мэриянын мурдагы кызматкерлерине 12-13 жылдан жаза берип, мүлкүн мамлекетке чегерди.
