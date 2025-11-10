Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
10-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:32

Астана: Армияда өлгөн аскерлердин апалары бийликке кайрылды

Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык кризис тууралуу президент Садыр Жапаровдун акыркы билдирүүсүнө жооп берди. Кыш чукулдаганы Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына соккуларды күчөтүүдө. Дем алышта Харьков шаарында 100 миңдей киши жарыксыз калды. Жогорку Кеңешке шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде, коомчулук жараянга канчалык маани берип, кызыгат?

