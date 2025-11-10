Астана: Армияда өлгөн аскерлердин апалары бийликке кайрылды
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык кризис тууралуу президент Садыр Жапаровдун акыркы билдирүүсүнө жооп берди. Кыш чукулдаганы Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына соккуларды күчөтүүдө. Дем алышта Харьков шаарында 100 миңдей киши жарыксыз калды. Жогорку Кеңешке шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде, коомчулук жараянга канчалык маани берип, кызыгат?
Чыгарылыштар
-
-
Ноябрь 06, 2025
"Кара алтындын" баасы канча?
-
Ноябрь 05, 2025
"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Мамданинин жеңиши
-
Ноябрь 04, 2025
Доха: Бишкек палестин элине тилектештик билдирди
-
Ноябрь 03, 2025
Сейтек STEM мектебинде 80 бала тамакка ууланды
-
Октябрь 31, 2025
Пакистан менен Ооганстан ок атпоону улантууну макулдашты
Шерине